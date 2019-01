Gli ultimi cacciatori di gocce: una raccolta antica che sopravvive in Veneto e Trentino

di Giovanni Carraro

L'antica attività di raccolta della resina legata all'estrazione dalle conifere, rimasta oggi in poche aree alpine di Veneto e Trentino, contribuì alla ricchezza commerciale della Serenissima. La sostanza dalle proprietà medicinali, è usata anche per la fumata bianca che indica l'elezione del nuovo Papa. «Una concessione rimasta viva non per creare indotto, ma per salvaguardare la tradizione».



IL MESTIERE«La tanto rinomatadi Venezia, che è così ricercata in commercio pei suoi usi medicinali, si cava facendo dei fori al ceppo dell'albero», scriveva l'ispettore forestale bellunese nel 1877 a proposito della pratica allora assai diffusa che prevedeva l'utilizzo della resina del larice per usi medicamentosi e non solo. Dal balsamo digestivo al disinfettante per le ferite, dal lubrificante per violini, al combustibile della fumata bianca del Papa, quel