Donna di 39 anni morta in ospedale: sospetti sul convivente

MERANO - I carabinieri e il pubblico ministero sono intervenuti in ospedale a Merano alle 4 del mattino di oggi, domenica 19 febbraio, per il decesso di una 39enne altoatesina. La donna era stata portata in ospedale dopo la richiesta di soccorso del suo convivente.

Secondo le prime informazioni i due si erano da poco trasferiti a Merano, davanti alla scuola alberghiera Kaiserhof in fondo a corso della Libertà. Le ferite della donna sarebbero state di natura violenta: è quindi aperta anche l'ipotesi di omicidio.