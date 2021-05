Covid Veneto, primo sì in Consiglio alla Commissione d'inchiesta

VENEZIA - Intesa raggiunta oggi, 26 maggio, alla Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, per la costituzione di una Commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia. La proposta, presentata dai gruppi di minoranza, è stata approvata oggi con i voti favorevoli di tutte le forze politiche, e il ritiro della Proposta di deliberazione amministrativa della maggioranza di centrodestra.

«Il compito - affermano in una nota le opposizioni consiliari - sarà quello di accertare cause ed eventuali responsabilità in particolare per quanto riguarda l'aumento dei contagi e dei decessi nella seconda ondata. Capire cosa è successo da ottobre a marzo, visto che nella prima fase il sistema veneto aveva retto, resta per noi la priorità. E per questo il numero di soggetti da ascoltare in audizione è ampio: dai rappresentanti del personale sanitario e sociosanitario, a quelli di comitati e associazioni rappresentative di familiari di persone morte per Covid e ancora virologi, epidemiologi, tecnici ed esperti del settore sanitario e chiunque possa apportare ogni elemento conoscitivo utile».

La Commissione, che dovrà concludere i lavori entro il 30 novembre con una sola possibilità di proroga, sarà composta da 10 consiglieri di maggioranza e cinque di opposizione, a cui spetta la presidenza. Dovrà verificare, tra l'altro, se l'uso dei tamponi rapidi di prima e seconda generazione per testare il personale sanitario e sociosanitario, e le minori restrizioni alla mobilità personale rispetto ad altri territori, possano aver inciso sull'elevato numero di contagi e decessi. Le sedute saranno pubbliche, ma l'Ufficio di Presidenza in alcuni casi potrà disporre le 'porte chiusè, motivando la decisione.