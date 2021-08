Sale il trend dei contagi, 620 nelle ultime 24 ore: Treviso e Verona le più colpite

I dati del report di Azienda Zero alle 8 di stamattina, 11 agosto, che indica le variazioni rispetto alle 8 di 24 ore prima, segnala un incremento nel Veneto di 620 casi di positività. Il dato più alto riguarda Treviso (+130), seguito da Verona (+127) e Padova (+111). I casi attualmente positivi sono 13.607, mentre i deceduti in ospedale ed extra ospedale sono in totale 11.650.

Negli ospedali veneti i ricoverati in terapia intensiva sono 25, tre in più rispetto a ieri, mentre sono 193 quelli in area non critica, 13 in meno rispetto a ieri.

Nelle strutture territoriali invece i pazienti attualmente ricoverati sono 49, di cui positivi 14, come ieri, e guariti 35.

Il report integrale dell'11 agosto