Il sindaco Ziberna: «Controlli sempre più serrati, in provincia 8 casi. Resta il caos dei Tir»

« Coronavirus, in Friuli Venezia Giulia siamo a 347 casi di cui 8 a Gorizia. Uno in più di sabato». Ne dà notizia il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che fa sapere anche, tra sabato e domenica , di aver «dato disposizione anche di tenere sotto controllo i supermercati e di verificare che vengano seguite alla lettera tutte le prescrizioni. In alcuni casi abbiamo effettuato particolari pressioni e adesso sembra tutto sotto controllo. Siamo anche intervenuti in alcuni casi di assembramenti di extracomunitari e delle strutture che li ospitano».

«Ieri - prosegue Ziberna - sul versante goriziano è stata un'altra giornata impegnativa, soprattutto per i Tir bloccati al valico di Sant'Andrea ( Gorizia). Sembra che, finalmente, la situazione si stia risolvendo e che i vari governi coinvolti abbiano trovato un'intesa. Continuerò a monitorare. Grazie a tutti - conclude il primo cittadino del capoluogo isontino - in particolare alla polizia stradale e di frontiera».

