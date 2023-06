UDINE - Starebbe per concludersi la partnership tra Udinese e Dacia, la casa automobilistica romena del Gruppo Renault che è iniziata ben quindici anni fa (subentrò a Lotto a partire dal 21 dicembre 2008, gara con il Milan vinta dai rossoneri per 5-1), quando nella squadra bianconera, allenata da Pasquale Marino. In quell'Udinese che in campo europeo arrivò sino ai quarti di finale in Coppa Uefa, giocavano tra gli altri Handanovic, Cristian Zapata, Coda, Felipe, Domizzi; Isla, Inler D'Agostino, Pepe, Sanchez, Quagliarella, Di Natale, una delle migliori espressioni di sempre non solo della gestione della famiglia Pozzo, ma anche della storia ultracentenaria del club.



LA STORIA

Allora Dacia (dal 1999 la marca è entrata nel gruppo Renault) era il main sponsor con il suo prestigioso logo ben visibile sulle tre maglie della prima squadra udinese e lo è stato sino al 4 giugno scorso, ultima di campionato con la Juventus. Dal 2016, quando sono stati conclusi i lavori per la ricostruzione del nuovo stadio, Dacia ha pure sponsorizzato la "casa bianconera", decisione questa che aveva suscitato la protesta di alcuni puristi che non avevano "digerito" che accanto al nome "Friuli" ci fosse anche quello di uno sponsor. La partnership tra Udinese Calcio e Dacia scadrà il 30 giugno e come detto difficilmente verrà rinnovata non certo perché le parti non vadano d'amore d'accordo, tutt'altro. Udinese Calcio e Dacia (e gruppo Renault) da sempre sono in prima linea per promuovere o difendere tutto ciò che è ecostostenibilità e tutela dell'ambiente, ma il Gruppo Renault sembra abbia deciso di intraprendere un'altra strada e un'altra politica nelle strategie di marketing, sponsorizzando in particolare manifestazioni, gruppi e società non propriamente impegnati nello sport. Ma si sa che nella vita e anche nello sport anche i matrimoni più felici sono destinati a concludersi.



IL DESTINO

Dacia negli anni si è resa protagonista anche di originali operazioni di marketing che hanno suscitato l'interesse dei tifosi dell'Udinese e in genere del pubblico di tutta Italia organizzando concorsi e iniziative a premi, vedi a esempio quello rivolto a professionisti con il vincitore che per una domenica ha avuto la soddisfazione di vedere sulle casacche dell'Udinese il proprio logo (era risultato vincitore "Michael Nino Imbianchino"). Poi il "Dacia Family Project" che ha consentito a venti future mamme con il pancione di accompagnare sul terreno di gioco nel 2016 i giocatori di Udinese e Napoli, un chiaro segnale per invitare le famiglie a tornare allo stadio. Oppure il "Dacia Sponsor Day" con tre giocatori dell'Udinese che, nel 2017, per una domenica, hanno sostituito al lavoro tre tifosi che hanno così potuto essere presenti allo stadio e assistere alla sfida con la Juventus.



IL QUADRO

A partire dal 1981-82 Figc e Lega hanno deciso di dare il via libera alle sponsorizzazioni. L'Udinese da due anni società numero 24 del Gruppo Zanussi, esordi con una grande "Z" rossa sul petto. E l'anno dopo il logo trovò spazio all'interno del simbolo societario. Dal 1983 al 1985 è stata la volta di Agfacolor, l'anno dopo solo Agfa. Nel 1986-87, con l'entrata in scena di Gianpaolo Pozzo, sulle maglie appare la scritta Freud, quindi Rex (dal 1987 al 1992), Gaudianello (1992-93), Victors (1993-94), Albatros (1994/96), Millionaire (1996-97), Atreyu (1997-98), Telital (1998-99), Telit (1999-00), Ristora (2000-01), Bernardi (2002/04), Kia (2004/06), Gaudi (2006/08), Lotto, che è stato anche sponsor tecnico (2008). I co sponsor invece saranno sempre i medesimi della stagione che sta per concludersi, Bluenergy, la cui partnership è iniziata sei anni fa, il cui logo campeggia nel retro della casacca dell'Udinese e Prestipay, il cui brand sarà ben visibile nel davanti della divisa. Dovrebbe anche essere confermato lo sponsor visibile nella manica sinistra della maglia, il Consorzio Prosciutto di San Daniele del Friuli.