Tre imprese del Friuli Venezia-Giulia al top in Italia, insignite del Premio Industria Felix

PORDENONE-UDINE Sono 3 le società con sede legale in Friuli Venezia Giulia che si sono distinte per performance gestionali, affidabilità finanziaria e talvolta per sostenibilità. Queste imprese figurano tra le migliori 122 a livello nazionale scelte in 18 settori strategici, insignite dell'Alta onorificenza di bilancio del Premio Industria Felix - L'Italia che compete, un riconoscimento assegnato sulla base di criteri oggettivi, che tiene conto di un incontrovertibile algoritmo di competitività (valutato sulla base dei bilanci depositati), del Cerved Group Score (l'indicatore di affidabilità finanziaria di una delle più importanti agenzie di rating in Europa) e in alcuni casi del bilancio/report di sostenibilità o della Dichiarazione non finanziaria per le aziende che ne sono in possesso.

Le 3 società friulane premiate per le performance pre-Covid sono: due sono nella provincia di Pordenone Eco Sinergie Società Consortile Arl tra le 20 top del settore Ambiente, Savio Macchine Tessili Spa tra le 15 top della Meccanica. Una nella provincia di Udine, la Mep Macchine Elettroniche Piegatrici Spa tra le 15 top del settore Meccanica.

Le aziende saranno premiate durante la tre giorni di edizione nazionale digitale (a causa del Covid 19) in programma da oggi al 18 novembre.

Ultimo aggiornamento: 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA