PORDENONE - Il termometro si è abbassato sull'intero territorio regionale e da due giorni (ma le temperature erano più basse rispetto al solito già da una settimana) c'è da battere i denti. Soprattutto nelle abitazioni, negli uffici e in tutti gli impianti sportivi. Se da un lato è vero, infatti, che il Comune ha allungato sino ad oggi (salvo altri avvisi) la possibilità di tenere accesi i riscaldamenti, è altrettanto vero che diversi condomini hanno già fatto l'operazione di cambio di stagione e quindi non è stato possibile accendere nuovamente. Altri, invece, hanno deciso di risparmiare. Morale della favola nelle abitazioni c'è decisamente freddo, ma anche negli uffici, pubblici e privati.



IMPIANTI SPORTIVI

A farne maggiormente le spese, però, sono stati gli impianti sportivi che già con il giorno successivo a Pasquetta hanno chiuso definitivamente i riscaldamenti. In questo caso tutti gli impianti sono sprofondanti ben al di sotto dei 18 gradi previsti, sia nelle palestre che soprattutto negli spogliatoi. Diverse le società sportive che hanno chiamato la Siram, la società che gestisce gli impianti del calore nelle palestre. A tutti, però, è stato risposto che le disposizioni sono arrivate dall'amministrazione comunale. Diverse le società che hanno protestato soprattutto perchè, come detto, la temperatura è andata ben sotto il 18 gradi e negli spogliatoi faceva un freddo notevole per affrontare la doccia. Fortunatamente, ma non basta, ovviamente, c'era l'acqua calda».



L'ASSESSORE

«Certo che mi sono accorto che fa freddo - ha spiegato ieri mattina l'assessore Walter De Bortoli - ho freddo anche nel mio ufficio in Comune». L'assessore, però, non era a conoscenza del fatto che tutti gli impianti sportivi erano rimasti senza riscaldamento. «Credevo - è andato avanti - che restasse acceso sino al 14 e che la proroga valesse anche per lo sport». Evidentemente non è andata così. Ieri l'assessore ha cercato di risolvere la questione, ma sino a tarda ora non aveva ancora una soluzione.



LA TEMPERATURA

C'è subito da dire che questo freddo, andrò avanti ancora sino a domenica, pur con piccole punte in salita. Oggi

continuerà a piovere sino a metà mattinata con quota neve sui 900 metri circa. Domani, invece, cielo da variabile a nuvoloso con possibili precipitazioni sparse e locali rovesci o temporali, specie nel pomeriggio. Domenica, infine, cielo in prevalenza nuvoloso con la possibilità di qualche precipitazione e quota neve a circa 1500 metri. Le minime si assesteranno intorno ai 6 gradi arrivando a un massimo di 13 - 14.



LA PIOGGIA

Finalmente. Dopo un lungo periodo di siccità pressoché completa, ieri finalmente la pioggia ha fatto il suo. Per carità, non risolverà assolutamente tutti i problemi, ma sono caduti . In giornata si sono verificate precipitazioni abbondanti o intense su tutta la regione: in pianura sono caduti tra i 50 e i 100 mm di pioggia sulla zona occidentale e nell'udinese, circa 20-30 mm nella Destra Tagliamento. Sulla zona montana le precipitazioni cumulate sono state di circa 50-80 mm sulle Prealpi Giulie, 30-50 sulle Prealpi Carniche e in Carnia e 40 mm circa nel Tarvisiano. A passo Pramollo sono caduti 44 centimetri di neve fresca.