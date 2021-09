PORDENONE - L'edizione di Pordenonelegge della rinascita è andata in archivio e come da tradizione, prima di chiudere il sipario, gli organizzatori hanno tracciato un bilancio dei cinque giorni dedicati ai libri, agli autori e agli editori. Un bilancio più di propositi che di numeri, in verità, con il presidente della Fondazione Pordenonelegge Michelangelo Agrusti che sembrava più disponibile a lasciarsi andare a qualche rivelazione sul...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati