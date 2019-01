Zona dell'ospedale residenti prigionieri delle auto in sosta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE Prigionieri delle auto parcheggiate selvaggiamente. Sono i residenti delle strade laterali di via Montereale (zona ospedale Santa Maria degli Angeli) che, stanchi di una situazione che negli ultimi mesi è andata peggiorando, si starebbero organizzato per avviare una raccolta firme così da chiedere all'amministrazione comunale maggiori controlli della polizia locale. I divieti non mancano (in prossimità dei passi carrai), il buonsenso degli automobilisti talvolta sì. E così succede che un residente che ha preferito restare anonimo nei giorni scorsi, sia stata costretto a rimanere bloccato in casa per l'intera giornata. L'uomo abita in via Quarto Genova Cavalleria e ha affidato il suo sfogo all'emittente Telepordenone: «So che a causa dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale noi abitanti della zona siamo costretti a subire disagi per traffico e soste: questo è anche comprensibile.