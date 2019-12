Rottama l'auto nei campi, a pezzi ma i vigili risalgono a lui: supermulta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPILIMBERGO Comincia a dare i primi frutti il raddoppio degli agenti di polizia locale del comando di Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda, passati da 4 a 8 un mese fa. Come ha annunciato ieri il comandante Filippo Pitton, è stato identificato un uomo che si era sbarazzato nientemeno che di un'automobile, abbandonandola in una zona periferica di San Giorgio della Richinvelda. Il trasgressore della norma sulla rottamazione dei veicoli era persuaso che l'aver rimosso le targhe della vettura sarebbe stato sufficiente per...