di Alessandra Betto

PORDENONE - Ospedali al collasso per carenza di personale. E le ferie hanno amplificato i problemi. Scatta l'allarme in corsia. A Pordenone situazioni critiche in Pronto soccorso, Chirurgie e Medicine. Al Cro il sindacato, se non saranno trovate soluzioni in tempi brevi è pronto a chiedere un incontro urgente al prefetto. Una situazione complicata, dunque, che rischia di mettere in seria difficoltà i servizi e gli utenti. Il primo segnale delle difficoltà è legato all'allungamento dei tempi di attesa e al trascinamento degli interventi chirurgici programmati.