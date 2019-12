di Cristina Antonutti

PORDENONE - Condannato nel 2015 a sei anni di carcere per spaccio di cocaina, Charaf Chadari, 33 anni, marocchino con undici alias, era stato scarcerato nel maggio 2017. Nel giro di pochi giorni si era riorganizzato e aveva ricominciato a spacciare tra Pravisdomini, Azzano Decimo, San Donà e San Stino di Livenza. In alcune occasioni aveva incontrato i suoi clienti anche a Chions, San Vito e Pordenone. Così avevano accertato i carabinieri di Portogruaro. Chadari, attualmente in custodia cautelare in carcere, ieri ha affrontato il processo per svariate cessioni avvenute tra maggio 2017 e ottobre 2018. La condanna, appesantita dalla recidiva, è importante. Nonostante lo sconto di pena di un terzo previsto dal rito abbreviato, a Chadari sono stati inflitti dal gup Monica Biasutti (pm Federico Facchin) 7 anni e 2 mesi di reclusione, a cui si aggiungono 16 mila euro di multa.