PORDENONE - In città se ne trovano pochissimi. E quelli che ci sono “vanno via” in pochi giorni. C’è fame di parcheggi, a Pordenone. E questa volta non si parla della sosta breve, quella che serve per fare acquisti in centro o per andare a lavorare.

La corsa folle che è scattata è quella al box auto privato. Il parcheggio di casa, in poche parole, che però per chi vive nella zona del cosiddetto “ipercentro” di Pordenone è più un lusso che una consuetudine. I posti infatti vanno letteralmente a ruba, è complicato costruirne di nuovi e le abitazioni che li hanno già a disposizione vedono impennarsi i prezzi di vendita e di affitto.



IL VIAGGIO

Sedici metri quadrati, non enorme. Il posto è segnalato tra quelli in grado di ospitare una sola automobile. Siamo in zona San Valentino. Il costo per l’acquisto è alto: ventimila euro. Molto più di tante automobili di piccola cilindrata, ovviamente nuove e non usate. Per la stessa metratura e la stessa portata (un posto auto, non di più), in viale Martelli (in questo caso ci si sposta un po’ più in centro) si sale addirittura a 25mila euro. Cinquemila euro in più, ma i metri quadri sono sempre 16 e il posto sempre uno. In viale Grigoletti l’offerta invece cambia, ma il prezzo è sempre alle stelle: l’annuncio riporta infatti un box auto addirittura da sei metri quadri ma con un costo all’acquisto di 18mila euro. In proporzione, è un’impennata. In zona Bronx, invece, sono in vendita due posti auto per 30mila euro totali. Pacchetto completo. Prezzi molto alti anche in viale Dante, dove il prezzo per un posto auto dedicato da 24 metri quadri (in questo caso la metratura è maggiore) arriva a toccare i 29mila euro.

Costi leggermente inferiori, invece, nella zona Cappuccini, dove si possono trovare degli spazi anche a 12mila euro per 12 metri quadri di parcheggio al coperto. Gli stessi prezzi si incontrano se ci si sposta ad esempio a Torre, nella zona a Nord di Pordenone.



LE DIFFERENZE

Ci si accorge quindi che la necessità di un posto auto al coperto o comunque dedicato schizza verso l’alto soprattutto se si considera il cosiddetto ipercentro di Pordenone, quindi la zona compresa nel famoso ring. È la stessa area in cui scarseggiano i posti liberi e in cui i proprietari di un appartamento cercano degli spazi per parcheggiare la propria auto di notte. Proprio verso il centro i prezzi sono saliti anche nel corso del 2022, con una tendenza tra il 2 e il 3 per cento.



L’IDEA

Proprio per la “fame” di posti auto privati in centro, si parla da tempo della possibilità - non più irreale - di trasformare il piano interrato dell’ex Oviesse ed ex Coin (in vicolo delle Acque) in una struttura per le auto. Una svolta, quindi, rispetto all’iniziale destinazione commerciale del piano interrato.

Non si sa ancora se i parcheggi che probabilmente troveranno posto in vicolo delle Acque saranno affittati oppure se saranno destinati ai futuri dipendenti dei negozi che torneranno a popolare i piani superiori del complesso. L’operazione sarà facilitata dall’esistenza di un permesso per il passo carrabile proprio in vicolo delle Acque, in virtù dell’accesso già esistente ai vecchi magazzini. C’è insomma il sostanziale ok alla modifica della destinazione d’uso dell’area sotterranea ex Oviesse, in vicolo delle Acque. Quindi un “lasciapassare” per la realizzazione del progetto annunciato, consistente in una serie di parcheggi-box per le auto. Il tutto mentre al piano di sopra è in corso la riqualificazione degli spazi commerciali, con l’apertura del negozio di abbigliamento Scout avvenuta prima di Natale e l’arrivo della libreria Rusconi. Il piano interrato, invece, potrebbe rispondere ad una delle necessità più pressanti del centro storico del capoluogo provinciale.