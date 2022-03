PORDENONE - Il Comune pensa a svuotare i garage dai mezzi in disuso, e in particolare ipotizza la vendita di due moto della Polizia locale, messe fuori servizio dopo circa quattordici anni di carriera sulle strade cittadine. Per ora l'amministrazione ha affidato la perizia di stima per stabilirne il valore. A poter essere messi in vendita sono due motoveicoli di marca Suzuki immatricolati nel 2008 e attualmente in disuso. I mezzi fanno parte dell'autoparco del Comune di Pordenone, che comprende automezzi leggeri e pesanti, ciclomotori, macchine operatrici, scuolabus, veicoli addetti al trasporto di persone e cose, veicoli per i servizi cimiteriali e le onoranze funebri, veicoli in dotazione appunto alla Polizia locale, veicoli addetti ai servizi tecnici, veicoli per i servizi sociali e gli ambiti distrettuali. Nello scorso mese di dicembre la Giunta ha espresso parere favorevole alla proposta di alienazione dei due motoveicoli in dotazione alla Polizia locale in disuso e in seguito, per poter procedere con quanto l'amministrazione avrebbe intenzione di espletare, si è provveduto a chiedere un preventivo di spesa per l'incarico professionale per la redazione di una perizia di stima giurata, tale da poter conoscere l'effettivo valore delle moto da alienare. L'incarico è stato affidato a un professionista per la somma complessiva di 563 euro.