Addio alla maestra tanto amata, Barbara Favero si è spenta dopo una lunga malattia

PORDENONE - L'istituto comprensivo Pordenone-Torre in lutto per la scomparsa di Barbara Favero, docente molto stimata e benvoluta, morta dopo una lunga malattia. La comunità di Torre domani si stringerà attorno alla famiglia per l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Sant'Agostino. La scuola l'ha ricordata con un commovente post sul sito internet del plesso. «Dentro ognuno di noi - scrive il personale dell'Istituto - Barbara lascia un segno vivo e profondo, una parola dolce e discreta, un sorriso aperto e radioso, un ideale fermo e condiviso, un impegno costante e incisivo: tracce indelebili di un'anima buona, di una professionista appassionata e anche di un'amica vera che sarà sempre insieme a noi».