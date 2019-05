​Mercatone Uno. La Regione chiede ammortizzatori per i lavoratori

di Daniela Pillon

SACILE - I lavoratori del Mercatone Uno hanno partecipato compatti al presidio organizzato ieri dalla Filcams Cgil davanti alla prefettura di Pordenone. Testimonianza di una battaglia che è destinata a durare in attesa della decisione del Tribunale di Bologna che, entro lunedì, dovrà pronunciarsi in merito alla retrocessione. In questo caso, sarebbe garantita ai dipendenti la possibilità di accedere alla cassa integrazione nella speranza che nuovi investitori possano farsi avanti, scongiurando la dismissione definitiva dei 55 punti vendita sparsi nel territorio nazionale e chiusi di punto in bianco da sabato scorso in seguito alla dichiarazione di fallimento.