È arrivato Bernardo, il lupo della casera ​sulla dorsale Cavallo-Cansiglio

di Francesca Giannelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLCENIGO (PORDENONE) - Ilè arrivato a. Dopo diversi ritrovamenti di tracce, negli ultimi giorni si è fatto vedere da alcuni alpini del gruppo Ana del paese, che stavano trascorrendo un paio di giorni nella tranquillità della montagna,Proprio in quella zona, gli alpini di Polcenigo gestiscono una casera, aperta dalla primavera all'autunno, per ospitare amici e passanti in cerca di ricovero ed organizzare passeggiate al fresco della montagna. Un gruppetto di amici si è trovato per condividere la pace prealpina in settimana, e in serata stava preparando la cena, con le griglie a disposizione in casera. «Stavamo cucinando la grigliata racconta Monica del gruppo Ana di Polcenigo quando abbiamo visto una sagoma sopra al