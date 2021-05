PORDENONE - Ormai credeva di averla fatta franca, di aver fatto perdere per sempre le sue tracce. Era convinto che quella condanna all’ergastolo per aver ucciso un connazionale nel centro di Firenze il 16 settembre 1995 fosse finita in una sorta di limbod. Nikolla Dura, 59 anni, viveva tranquillamente in un villaggio del suo Paese d’origine, l’Albania, con moglie e figli, probabilmente forte di alcune protezioni in loco che gli permettevano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati