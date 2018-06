Travolto in bici da un'auto mentre va a scuola: ragazzino in ospedale

di Paola Treppo

PORDENONE e PORCIA -mentre va afinisce in ospedale. È successo questa mattina, lunedì 4 giugno, intorno alle 8.30, in via Roveredo, a, di fronte all'ingresso che porta alla zona industriale Paradiso.A investire il, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Pordenone e Roveredo in Piano, intervenuta per rilievi e viabilità, è stata una donna di 65 anni, C.C. le sue inziali, di, alla guida di una Renault, diretta verso via Montereale. Il ragazzino in sella alla bici, un minorenne che vive a, stava andando a scuola, al Villaggio del Fanciullo; soccorso dall'equipaggio sanitario di una automedica, l'alunno non avrebbe riportato lesioni gravi. È stato trasportato all'ospedale di Pordenone in ambulanza. Illesa la donna alla guida della vettura ​Renault. Nell'impatto con la auto, la bici ha perso una ruota.