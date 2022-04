Escursione notturna sul monte Jouf, cade in discesa e si frattura tibia e perone

MANIAGO - Una donna di 48 anni, di Vivaro, si è infortunata al rientro da una escursione notturna al monte Jouf. Faceva parte di una comitiva con la quale stava concludendo una escursione organizzata, quando è inciampata ed è caduta durante la discesa procurandosi la frattura di tibia e perone. Uno degli escursionisti conosceva il capostazione della stazione di Maniago del Soccorso alpino e gli ha telefonato direttamente per avvisarlo.

Quest'ultimo ha allertato a sua volta la centrale operativa e chiamato altri tecnici di stazione, due dei quali erano nelle vicinanze. In dieci minuti hanno raggiunto a piedi il gruppo portando i primi soccorsi alla donna.

Sono poi arrivati i rinforzi (all'intervento han preso parte dieci soccorritori e sanitari arrivati in ambulanza). La donna ha ricevuto le prime cure, poi è stata imbarellata e trasportata fino all'ambulanza parcheggiata in strada. L'intervento si è svolto tra le 20 e le 21 di venerdì 8 aprile.