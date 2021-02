Incendio nel silos di un mobilificio, i pompieri evitano danni gravi

PORDENONE - I Vigili del Fuoco della destra Tagliamento sono intervenuti oggi - 4 febbraio - a Pravisdomini per spegnere l'incendio di un silo di segatura di un mobilificio della zona industriale di in via Europa Unita. La prima chiamata alla sala operativa dei pompieri, è stata effettuata attorno alle 7 del mattino, all'arrivo dei primi addetti giunti in azienda accortisi dell'imbrunitura della struttura metallica alta una quindicina di metri.



L'incendio era divampato alcune ore prima all'interno del silo, nel cuore della notte.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto da San Vito al Tagliamento e Pordenone con 3 autobotti e l'autoscala, indossati i necessari dispositivi di protezione individuale e usando tutte le cautele del caso per la particolare tipologia di intervento, hanno messo sotto controllo le fiamme residue, raffreddando contemporaneamente la struttura.



Successivamente hanno verificato i sistemi di trasporto del materiale all'interno delle condotte metalliche ed effettuato il necessario smassamento. Le operazioni hanno impegnato per alcune ore una decina di pompieri.

I danni sarebbero limitati.

Ultimo aggiornamento: 11:14

