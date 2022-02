FRIULI VENEZIA GIULIA - Entro due settimane il ritorno in zona gialla. E a marzo, se il trend dovesse rimanere perlomeno lo stesso, l'approdo in zona bianca. Si spera definitivamente. È la tabella di marcia a cui va incontro il Friuli Venezia Giulia nel percorso verso il ritorno alla normalità. Ed è tutto nero su bianco, scritto su una proiezione basata sui dati di Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari territoriali) incrociati con quelli della task force regionale.



I RICOVERI

Le Terapie intensive si muovono lentamente, sia verso l'alto che verso il basso. Con la variante Omicron il focus è quasi soltanto sui reparti di Medicina, che subiscono le fluttuazioni più pesanti. Al momento il Friuli Venezia Giulia ha ancora dati da zona arancione, ma nell'ultima settimana si è vista una sensibile riduzione dei ricoveri non gravi, con 34 pazienti in meno nei reparti. E le previsioni parlano di un'ulteriore accelerazione verso il basso nella settimana corrente. Anche se venisse mantenuto lo stesso ritmo, però, la zona gialla sarebbe centrata in 15 giorni. Basterebbe arrivare a 383 pazienti in Area medica e anche con le Terapie intensive medio-alte si cambierebbe - migliorandolo - il colore. Aumenterebbero di nuovo le capienze per gli spettacoli, i cinema e i teatri. Sempre considerando stabili le Intensive (anche se in realtà una diminuzione è prevista anche nei reparti dedicati ai pazienti più gravi), la zona bianca sarebbe invece raggiungibile a inizio marzo. Per abbandonare praticamente tutte le restrizioni (ma non le norme sul Green pass, che valgono per tutti i colori), si dovrebbe scendere a quota 190 ricoveri in Area medica, pari al 15 per cento della saturazione complessiva del sistema sanitario.

IL BOLLETTINO

In Friuli Venezia Giulia su 2.136 tamponi molecolari sono stati rilevati 88 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,11%. Sono inoltre 5.872 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 556 casi (9,46%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 41 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 479. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita resta quella 40-49 anni (19,41 %), seguita da quella 50-59 (17,24%) e da quella 30-39 (13,82%). Morte cinque persone: un uomo di 96 anni di Gorizia (deceduto in ospedale), una donna di 94 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), una donna di 89 anni di Tavagnacco (deceduta in ospedale), un uomo di 62 anni di Monfalcone (deceduto in ospedale), una donna di 60 anni di Udine (deceduta in ospedale). I decessi complessivamente sono pari a 4.576, con la seguente suddivisione territoriale: 1.107 a Trieste, 2.201 a Udine, 876 a Pordenone e 392 a Gorizia. I totalmente guariti sono 238.292, i clinicamente guariti 412, mentre le persone in isolamento sono scese a 41.949. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 285.749 persone con la seguente suddivisione territoriale: 61.683 a Trieste, 118.953 a Udine, 68.935 a Pordenone, 32.046 a Gorizia e 4.132 da fuori regione. Il totale dei positivi è stato ridotto di 2 unità a seguito della revisione di altrettanti test. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina 3 infermieri e un assistente sociale; nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 2 amministrativi, un assistente tecnico, un autista, 4 infermieri, un medico,2 operatori socio sanitari, 3 tecnici; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale un infermiere, un medico e un impiegato tecnico; all'Ircss Cro Aviano un collaboratore di ricerca e nell'Azienda di coordinamento regionale sanitario un amministrativo. Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di 10 ospiti e di un operatore.