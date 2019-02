Il diario di guerra del nonno trovato nel cassetto della cucina diventa un libro

di E.M.

CASARSA - Trova nel doppio fondo di un cassetto della cucina un vecchio manoscritto e scopre il diario della Grande guerra del proprio nonno: un ritrovamento emozionante per Lionella Croattini che ha potuto così far luce sul vissuto dello spilimberghese Francesco Isola, le cui memorie sono state trasformate in un libro per Aviani editore. L'opera, intitolata In guerra e in prigionia sarà presentata domani a Casarsa da Marco Pascoli, direttore del Museo della Grande guerra di Ragogna, il quale dialogherà proprio con la...