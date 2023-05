Il Pordenone fa gol e il presidente del Lecco si scatena: in campo claudicante per protestare contro l'arbitro, poi il giro del prato in sella alla sua sedia a rotelle Video

Una scena incredibile in campo: è successo durante i Playoff di Serie C, in una sfida che ha visto come protagonisti il Lecco e il Pordenone, ma soprattutto il presidente della prima squadra, Cristian Di Nunno.

Playoffs de acesso à Serie B: no finalzinho, o Lecco tomou gol do Pordenone em lance dúbio. Então, o presidente bluceleste, Cristian Paolo Di Nunno, que tem locomoção limitada, invadiu o campo, andando de bengala. Expulso, atravessou o campo de carrinho.pic.twitter.com/FvaL3K60gf — Calciopédia (@calciopedia) May 27, 2023

Andiamo per ordine, quando mancavano pochi minuti alla fine della partita la squadra friulana ha segnato il gol dell'uno a zero, un punto importantissimo che ha scatenato però l'ira di Di Nunno: il presidente, che ha difficoltà a camminare, è entrato in campo sorretto da un bastone per protestare contro l'arbitro. Una protesta finita male: Di Nunno è stato espulso. A quel punto però il colpo di scena: il presidente del Lecco è salito sulla sua carrozzina elettrica, ha fatto il giro del campo salutando e poi se ne è andato.