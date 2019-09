di Cristina Antonutti

PORDENONE - L’ergastolo inflitto a Giosuè Ruotolo per l’omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza nel parcheggio del palasport di Pordenone? In Cassazione la difesa cercherà di dimostrare che è stato un errore giudiziario, dovuto a una interpretazione «illogica, contradditoria e incompleta» di indizi e testimonianze. Ieri mattina gli avvocati Roberto Rigoni Stern e Giuseppe Esposito hanno depositato il ricorso. Sono 77 pagine fitte di rilievi mossi alla Corte d’Assise d’appello di Trieste: la convinzione è che vi siano ampi margini per annullare la sentenza. «In Appello - osservano i legali - alcuni dati probatori sono stati stravolti, fraintesi nel loro significato, forzati nella loro interpretazione».