Coronavirus, positivi il rettore e alcuni studenti del Seminario Diocesano

PORDENONE - Sono risultati positivi al Covid-19 il rettore e il padre spirituale del Seminario Diocesano di Pordenone oltre ad alcuni studenti: ne dà notizia la Diocesi di Concordia- Pordenone. La struttura del Seminario (Comunità, Istituto Teologico e Biblioteca) ha iniziato il periodo di quarantena previsto dai protocolli sanitari. Contestualmente sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti: allo stato attuale il personale della Curia Diocesana risulta negativo e continua il proprio lavoro a servizio della Diocesi. «La comunità - fa sapere la Diocesi - si stringe intorno al Seminario che nel fine settimana prossimo festeggia i suoi 100 anni di presenza a Pordenone». I due sacerdoti ricoverati in ospedale nei giorni scorsi, don Angelo Grillo e don Pietro Cesco, stanno progressivamente migliorando. Un altro paio di sacerdoti sono ancora positivi e in attesa di tamponi di verifica. «Il Vescovo monsignor Giuseppe Pellegrini invita tutti i fedeli alla preghiera per tutti i malati, anche di Covid-19 - si conclude la nota della Diocesi, che si sviluppa a cavallo tra Fvg e Veneto -, per i medici e per i sanitari che si stanno occupando di loro, affidando tutti all'intercessione della Beata Vergine Maria salute degli infermi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA