Fedriga a Conte: «Coronavirus: manteniamo la posizione, il nostro è buon senso»

TRIESTE - «Manteniamo la posizione, il nostro è buon senso». Lo sostiene il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, in una intervista ad Affaritaliani.it, rispondendo al premier Giuseppe Conte che ha chiesto di fidarsi 'di chi ha specifiche competenze' ai presidenti leghisti delle Regioni del Nord che ieri hanno chiesto al ministero della Salute l'isolamento anche per gli studenti che rientrano dalla Cina prima di tornare a scuola. «Dalla maggioranza bieca speculazione», afferma il presidente della Regione, sostenendo che tutti i governatori della Lega stanno «collaborando con l'esecutivo e con il ministero cercando di portare un contributo, avendo anche molta competenza su materie sanitarie». Fedriga segnala che «anche oggi persone che non possono dirsi affini alla Lega ma professionisti del settore di acclamata fama, pensiamo a Burioni e a Ricciardi, sono usciti dicendo che la proposta dei Governatori è corretta e di massima precauzione. Noi diciamo semplicemente, agganciandoci alla circolare che lo stesso ministero della Salute ha emesso, di trattare con maggior cautela i soggetti provenienti da aree affette dalla Cina chiedendo i 14 giorni precauzionali nei quali non accedano a scuole e università, visto che abbiamo casi conclamati di trasmissione da uomo a uomo da soggetti asintomatici».



«Quindi - prosegue Fedriga - penso che in un momento come questo si debba utilizzare più precauzione e non meno. Meglio avere un eccesso di misure che una sottovalutazione. Nel momento in cui c'è incertezza in tutto il mondo scientifico su come si comporta il virus preferisco essere un pochino più cauto che invece rischiare utilizzando meno cautela». Per il presidente del Friuli Venezia Giulia, «in questa fase non si devono fare contrapposizioni» ed esprime sorpresa per l'«attacco feroce» di Italia Viva e di LeU, parlando di «comportamento irresponsabile di alcuni membri della maggioranza e di alcuni parlamentari». Insomma, «la solita speculazione bieca contro la Lega». Alla domanda se i governatori leghisti del Nord chiedano la sospensione di Schenghen, Fedriga risponde: «Abbiamo fatto approvare nel decreto che i poteri straordinari al commissario Borrelli, che stimo ed ha grande competenza, non si estendono solo alle vie aeree, quindi agli aeroporti, ma anche alle vie di terra e per i porti. Se il commissario noterà emergenze che si configurano interverrà, gli abbiamo dato quella possibilità inizialmente non prevista». Ultimo aggiornamento: 15:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA