Piccolo branco di caprioli muore annegato dentro il canale artificiale

di Paola Treppo

MONTEREALE VALCELLINA (Pordenone) - Tree unasonopernel canale artificiale, in località San Leonardo, a, questa mattina, martedì 24 aprile. Dopo l'allarme lanciato da alcune persone che avevano vistogli animali nel corso d'acqua, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Maniago e una squadra specializzata spelo-fluviale dal Comando di Pordenone.Al loro arrivo, intorno alle 8.30, uno dei tre caprioli era già morto mentre gli altri due, finiti nelle grate, erano. I pompieri hanno fatto il possibile riuscire a salvarli, calandosi in acqua, ma purtroppo gli animali sono tutti morti; è annegata anche una lepre. Le carcasse sono state portate a riva e affidate al servizio di recupero della fauna selvatica. Per gli animali i canali artificiali, come quello del Partidor ​a San Leonardo di Montereale Valcellina, sono rischiosissimi: la pendenza delle "rive" non permette loro di risalire dal corso, per la forte pendenza; la corrente fa il resto.