Due giovani caprioli prigionieri nel canale rischiano di annegare

di Paola Treppo

FONTANAFREDDA (Pordenone) -dacerta due piccoli diche, tentando di abbeverarsi o di superare il corso d'acqua, fino finiti dentro a unartificiale a Ceolini di. Questi canali hanno una pendenza delle rive che non consente agli animali di uscire e spesso annegano.Lo denuncia da anniFriuli Venezia Giulia tramite il presidente. In questo caso i due piccoli sono stati salvati: a intervenire in loro aiuto una squadra dei vigili del fuoco. I pompieri hanno raggiunto il canale, in via Marconi, hanno catturato con delicatezza i caprioli e quindi li hanno portati in salvo e liberati. Si tratta probabilmente di due. Il soccorso è stato portato a termine questa mattina, sabato 21 aprile, intorno alle 9.