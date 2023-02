PORDENONE - Le maxi bollette colpiscono sicuramente tutti, ma c'è un posto in regione dove si è speso di più rispetto a tute le altre province: è Pordenone. Il capoluogo sul Noncello, infatti, secondo una indagine eseguita da Facile.it è quello in cui il conto è più alto, sia a livello dei cittadini privati, sia per chi ha una attività. Si tratta di circa 150 - 200 euro in più all'anno rispetto alle media regionale e di circa 100 euro in più rispetto alla seconda città del Friuli. Insomma, se non è un salasso, poco ci manca. Non è tutto. Già, perchè se da un lato da più parti e da diverse giorni arriva il segnale che le bollette dell'energia dovrebbero calare, in realtà ancora i risultati non si vedono. Anzi, in alcuni casi - almeno così affermano alcuni commercianti il conto arriva ancora più salato.



I CONSUMI

A parità di consumi, secondo l'analisi di Facile.it, le famiglie residenti in Friuli-Venezia Giulia con contratto di fornitura nel mercato tutelato, nel 2022 hanno speso per la sola bolletta elettrica 1.368 euro, vale a dire il 108% in più rispetto al 2021, e 1.539 euro per il gas (+57%). Sul fronte del gas gli abitanti della regione sono tra i più sfortunati d'Italia avendo avuto la quinta bolletta più pesante della Penisola. Il calo del prezzo della materia prima registrato a inizio 2023, però, potrebbe far ben sperare, anche se sino ad ora - come detto - gli effetti non si sono visti neppure sul gas.



ANNO NUOVO

«Con il nuovo anno abbiamo assistito a buoni segnali sia per il costo dell'energia elettrica che per il gas», spiega Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it. «Non bisogna, però, abbassare la guardia ed è bene continuare a monitorare i propri consumi e controllare periodicamente le offerte presenti sul mercato così da identificare eventuali possibilità di risparmio».



LA BOLLETTA ELETTRICA

Complessivamente, quindi, tra luce e gas, nel 2022 gli abitanti del Friuli-Venezia Giulia hanno sborsato, mediamente, 2.907 euro a famiglia (rispetto ai 1.636 euro del 2021). Ma in quali province si è speso di più? Focalizzandosi sulla sola energia elettrica ed analizzando i dati su base provinciale, al primo posto si posiziona Pordenone, area dove il consumo medio a famiglia rilevato nel 2022 è stato pari a 2.996 kWh che, considerando le tariffe dello scorso anno in regime di tutela, corrisponde ad un costo di 1.460 euro, seguono Udine (1.357 euro, 2.786 kWh) e Gorizia (1.310 euro, 2.689 kWh). Chiude la classifica Trieste, area che, nel 2022, ha rilevato i consumi più bassi della regione (2.631 kWh) e quindi la bolletta più "leggera" (1.282 euro).



LA BOLLETTA DEL GAS

Anche sul fronte del gas le bollette sono differenziate a seconda dei consumi medi rilevati. Al primo posto tra le province più care della regione si posiziona, ancora una volta, Pordenone, dove il consumo medio a famiglia è stato di 1.248 smc per un costo complessivo di 1.596 euro, seguita da Gorizia (1.583 euro, 1.197 smc) e Udine (1.549 euro, 1.211 smc). Anche in questo caso chiude la classifica Trieste, dove sono stati messi a budget per il gas "solo" 1.461 euro (1.142 smc).



IL FUTURO

Tutte le indicazioni vanno a parare sul fronte di una diminuzione visibile già con le prossime bollette. Un segnale che se arrivasse veramente toglierebbe se non del tutto dai guai, almeno in parte numerose famiglie anche perchè poi è in arrivo la bella stagione dove, almeno con il gas, il risparmio è assicurato. Resta il fatto che sono in continuo aumento le famiglie costrette a ricorrere ai servizi sociali dei Comuni per poter accedere al contributo necessario per affrontare le spese. Praticamene tutti i Comuni, infatti, hanno bruciato i soldi a disposizione e non sono neppure riusciti a soddisfare tutti. Non a caso la Regione ha effettuato un altro giro di contribuzioni. Sono in aumento anche le famiglie che non pagano la bolletta dell'energia elettrica perchè non ce la fanno a fronte dell'impennata dei costi.