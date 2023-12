Mogli minacciate, vessate e maltrattate: tre uomini allontanati nel Padovano

PADOVA - Tre persone sono state denunciate dai carabinieri per violenza di genere nel padovano.

Atti persecutori

A Piove di Sacco è toccato ad un 41enne, del luogo, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della moglie commessi tra l'agosto e novembre. All'uomo gli è stato anche notificato il provvedimento del divieto di avvicinamento alla persona offesa da monitorare tramite l'applicazione del braccialetto elettronico.

Minacce e vessazioni

Un 45enne di Selvazzano Dentro invece è stato allontanato d'urgenza dalla casa famigliare con contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa, poiché ritenuto responsabile di minacce fisiche e verbali oltre a vessazioni psicologiche ripetuti nel tempo nei confronti della moglie dall'anno 202.

Maltrattamenti

Un 30enne di Albignasego è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare. I militari di Abano Terme erano già intervenuti in mattinata, su richiesta di aiuto al 112 da parte della vittima per sedare una lite con il marito per futili motivi. Dopo poche ore è intervenuta nuovamente un'altra pattuglia ed a quel punto la donna ha confidato ai carabinieri che nel passato il compagno l'aveva maltrattata, ma non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo. Al 30enne, su disposizione del pm di turno, è stata notificata la misura cautelare, come agli altri due uomini.