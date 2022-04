Vinum Euganeum, la prima edizione per degustare eccellenze enologiche a Villa dei Vescovi

PADOVA - Sabato 23 e domenica 24 aprile Villa dei Vescovi, gioiello del Fondo per l’Ambiente Italiano a Luvigliano di Torreglia, ospiterà la prima edizione di Vinum Euganeum, eccellenze enologiche in villa organizzata dal FAI con la Strada del Vino dei Colli Euganei. Per due giorni 20 cantine euganee proporranno le loro eccellenze selezionate dai sommelier di Slow Wine, Il Gambero Rosso, AIS Veneto e l’Espresso: un’occasione speciale per scoprire un territorio unico come quello dei Colli Euganei e degustare i tre migliori vini con i produttori di ciascuna cantina e acquistare i prodotti. Villa dei Vescovi ospita infatti l’enoteca ufficiale della Strada del Vino dei Colli Euganei.

Evento a ingresso gratuito, 10 degustazioni costano 20 euro.

Durante tutto il fine settimana sono in programma momenti di approfondimento, masterclass e la presentazione delle guide Slow Wine e Vini Buoni d’Italia. Per l’occasione la giovane chef padovana Isabella Guariento realizzerà un menù dedicato al vino e ai cibi dei Colli Euganei che sarà possibile degustare nel bistrò di Villa dei Vescovi.

E domani, 12 aprile, alle ore 12.50 presentazione ufficiale allo Stand istituzionale Veneto (pad. 4) del Vinitaly di Verona.