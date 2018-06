Blitz dei vigili all'ospedale: denunciati tre parcheggiatori abusivi

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Non solo i parchi cittadini nel "mirino" della, che ieri ha effettuato un blitz nel parcheggio esterno dell'ospedale San Bortolo, in via Rodolfi. Gli agenti sono intervenuti in mattinata per verificare, appunto, la presenza di parcheggiatori abusivi più volte segnalati dai cittadini. Un primo passaggio con l'auto civetta ha portato a individuare, che indicavano agli automobilisti i posti liberi nel parcheggio (che è già a pagamento), per poi avvicinarsi e chiedere un compenso in denaro.All'arrivo delle duei tre uomini hanno tentato di dileguarsi, ma sono stati fermati e identificati. Si tratta di tre nigeriani, rispettivamente di 41 anni (residente a Padova), 35 anni e 34 anni (entrambi senza fissa dimora), denunciati pere immediatamente allontanati dal luogo, come previsto dalla legge.«La lotta al degrado e alla percezione di insicurezza dei cittadini - il commento delsull'operazione effettuata ieri mattina - passa anche attraverso il contrasto alla pratica dei parcheggiatori abusivi, ancora più odiosa quando messa in atto davanti all'ospedale. Bene, quindi, che i cittadini segnalino la presenza di queste persone, in modo che gli agenti possano intervenire per sanzionarli e allontanarli».