Sorpreso a spacciare in via Cairoli: i poliziotti lo rincorrono e arrestano

PADOVA - Poliziotti vedono lo spacciatore in azione , scendono dalla Volante, lo inseguono a piedi in zona pedonale e riescono ad acciuffarlo. Immediata la reazione della polizia su via Cairoli: nel pomeriggio del primo maggio, infatti, le volanti hanno arrestato il 27enne nigeriano Osezua Charles. L'uomo, sorpreso a spacciare in via Cairoli, è scappato alla vista delle volanti, ma, nonostante il controllo non sia agevole trattandosi di una strada pedonale, gli agenti sono scesi dall'auto e dopo averlo inseguito a piedi l'hanno bloccato in via Bixio. Il nigeriano è stato trovato con 9,33 grammi di marijuana. Portato in Questura e fotosegnalato, lo spacciatore è risultato essere stato già condannato due volte per lo stesso reato e tuttora destinatario di divieto di dimora nel Veneto. Oggi alle 12 si terrà la direttissima.