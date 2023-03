In Veneto nascono sempre meno bambini: -13.676 in 11 anni - I dati provincia per provincia

I dati Istat parlano chiaro: anche in Veneto, così come nel resto d'Italia, nascono sempre meno bambini . Nel 2022 i nati sono stati 31.706, contro i 32.771 del 2021, vale a dire 1.065 nascite in meno nell'arco di un anno.

E se si allarga l'orizzonte temporale a una decade, il calo è ancora più evidente: nel 2011 si sono registrati 45.382 nuovi nati, dato che confrontato a quello del 2022 significa -13.676 bambini in 11 anni.

Calo di nascite in Veneto

Guardando ai dati regionali del 2022, le nascite continuano a essere in forte calo in tutte le province del Veneto, con alcune perdite più significative nella provincia di Padova, che registra un calo pari addirittura al -7,65%, seguita da Venezia con un -4,31% e Belluno con un -4,25%. Rovigo resta sostanzialmente in pareggio (-0,5%), Treviso registra «solo» un -1,98%, Vicenza e Verona, con rispettivamente -2,75% e -3,26% completano il lotto.

Anche a livello nazionale il 2022 segna un nuovo record negativo di denatalità: sono 392.598 le nascite sul territorio italiano, 7.651 in meno rispetto al 2021, vale a dire -1,9%.