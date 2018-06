Riciclaggio, l'ex dentista Vazzoler scarcerato dopo 35 giorni

di Luca Ingegneri

PADOVA - Si è conclusa dopo trentacinque giorni la detenzione carceraria di Alberto Vazzoler. Il 58enne ex dentista con la passione per la finanza ha lasciato ieri pomeriggio il carcere veneziano di Santa Maria Maggiore. Il gip Cristina Cavaggion ha dato il via libera alla concessione degli arresti domiciliari dopo aver ottenuto il parere positivo del pubblico ministero Roberto D'Angelo. Dopo oltre dieci ore di interrogatorio, in due riprese, si sono evidentemente attenuate le esigenze cautelari a carico del capo dell'organizzazione smantellata dalla Guardia di finanza. Vazzoler non potrà, almeno in questa prima fase, rimettere piede nei lussuosi attici di piazza dei Frutti a