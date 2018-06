â€‹Vazzoler fa 50 nomi, tempi e cifre "ripulite" e scagiona la fidanzata

di Luca Ingegneri

PADOVA - Ha dovutole pagine di quella che, in un'intercettazione telefonica, il suo braccio destro Elena Manganelli Di Rienzo definisce la. Per tre ore e mezza, nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore, Alberto Vazzoler ha ricostruito il percorso del fiume di denaro affidato alla sua organizzazione da imprenditori e professionisti alle prese con la necessità di. È stata la sua personale banca dati, scoperta dalla Finanza con un'incursione nel pc grazie al programma spyware, il tema del secondo interrogatorio sostenuto dall'ex dentista con il pallino della finanza, a più di un mese dal clamoroso arresto per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio transnazionale. Nel quaderno in cui sono pianificati gli affari illeciti, viene illustrata paragrafo per paragrafo la ripartizione degli utili tra gli associati: ci sono tutti i numeri della banda. In 13