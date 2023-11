ESTE (PADOVA) - È stata una vita vissuta all'insegna dell'impegno quella di Marta Roin. L'impegno come madre, innanzitutto. Ma anche quello per la comunità, nella politica atestina, ma anche nell'organizzazione di eventi, nell'associazionismo, nello sport, nello studio. Un impegno che ha portato avanti sino all'ultimo, anche in questi ultimi due anni da quando aveva scoperto il male che ieri l'ha strappata all'amore dei suoi quattro figli e dei familiari, ma anche dei tantissimi amici. Si è spenta a 45 anni Marta, a causa di un tumore all'utero che ha sempre combattuto strenuamente ma che dall'estate l'aveva costretta al ricovero in ospedale.

Viveva a Este e nella cittadina murata era conosciutissima proprio per la sua costante partecipazione a moltissime attività di ogni tipo. La comunità attraversa ora un lutto drammatico e decine sono stati ieri i messaggi di cordoglio inviati ai parenti e ai figli, due femmine e due maschi. Si era buttata anche in politica, innanzitutto come militante di Forza Italia e poi per varie civiche, divenendo una dei membri più attivi durante le campagne elettorali e l'organizzazione di iniziative ad esse collegate. A renderla conosciutissima in paese sono però anche state le tantissime manifestazioni che anche grazie al suo contributo hanno visto la luce nel corso degli anni. Organizzava gite per adulti e bambini nei parchi divertimenti, ma anche feste come quella di Halloween o il Carnevale che si svolgevano nelle piazze. E poi è stata anche membro della Pro loco, che ieri, appresa la triste notizia, le ha voluto tributare un pensiero esprimendo vicinanza ai familiari. Laureata in Lingue, lo scorso anno aveva tagliato un traguardo di cui era fierissima: una seconda laurea, stavolta in Scienze politiche. Nel lavoro era invece project manager in un'azienda del Monselicense. Si attende ora la data dei funerali, che dovrebbe essere resa nota oggi.