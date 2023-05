VILLA DEL CONTE - Dopo un anno di malattia l’altra sera è morta Emanuela Vecchiato, 58 anni, da due settimane ricoverata all’Hospice del centro servizi Bonora di Camposampiero. Il male che le ha stravolto la vita dall’aprile dello scorso anno non le ha dato scampo. Emanuela abitava in via Maso a Villa del Conte assieme al marito Giovanni Marangon e ai due figli, Daniele di 23 anni e Federico di 21. Per 24 anni ha lavorato come operatore socio-sanitario alla casa di riposo di Borgo Bassano a Cittadella: dal primo gennaio era andata in pensione.



LA MALATTIA

Il racconto dei familiari è commovente. «Esattamente un anno fa Emanuela aveva cominciato a stare male - ricorda la cognata Stefania assieme al marito Giovanni - Ha lottato come una leonessa con tutte le sue forze contro la malattia». Lo scorso 11 aprile Emanuela è entrata all’ospedale di Camposampiero. Dal 24 aprile la situazione è peggiorata ed è stata trasferita all’Hospice del Bonora dove si è spenta giovedì sera verso le 23.30. Un dolore grande per il marito e i figli che non reggevano il peso della sua malattia. «Mia cognata - prosegue commossa Stefania- sapeva bene cosa l’aspettava avendo lavorato anche lei all’Hospice ma mai una volta lo ha accennato alle persone che le stavano più vicino. Si è confidata con un collega oss dicendo “so cosa mi aspetta ma non posso farlo pesare alla mia famiglia”. É sempre stata solare e con il sorriso fino al giorno prima di essere sedata».



IL RITRATTO

Sempre disponibile, Emanuela Vecchiato si faceva letteralmente in quattro per chi aveva bisogno di lei e le chiedeva aiuto, talvolta anche tralasciando le sue cose. «Ha sempre saputo coltivare un rapporto sincero e di amicizia con le persone - afferma ancora la cognata Stefania - Da quando si è ammalata non c’è stato giorno che non abbia ricevuto delle visite in casa. Lei era così: altruista e sempre disponibile. Amava stare in compagnia. Le piaceva ballare e andare in montagna. Per anni ha fatto parte del comitato libri della scuola del paese. Soprattutto Emanuela era impegnata nel suo lavoro di oss dove metteva tutta se stessa per un’innata vocazione ad aiutare il prossimo».



Toccanti sono anche le parole che la sindaca di Villa del Conte Antonella Argenti ha postato sulla sua pagina facebook in ricordo della concittadina. «Ciao Manu - ha scritto confidenzialmente la prima cittadina - Sei forza, sei bellezza, sei sacrificio, sei amore. Questi sono semi che ci hai consegnato, da far crescere in tuo onore. Ti ho salutato con un bacio sulla fronte e mi hai risposto come solo tu sapevi fare, incoraggiandomi con un sorriso. Aiutaci perché ora sei un angelo meraviglioso». Il rosario a suffragio in chiesa a Villa del Conte è previsto per domani alle 20.30 mentre il funerale si svolgerà lunedì alle 15.30 nella chiesa parrocchiale.