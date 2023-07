PADOVA - Tutti assolti. Sono cadute le accuse di truffa per oltre 2 milioni di euro che nel 2018 avevano visto finire alla sbarra sei persone per un sospetto giro di documenti falsi consegnati dalla società di mediazione creditizia padovana For You Consulting alla banca Monte Paschi di Siena per ottenere l'erogazione di mutui per l'acquisto di immobili. A dover affrontare il processo sono stati: Piercarlo Cucchio, 53 anni di Ponte San Nicolò, legale rappresentante della For You Consulting (difeso dall'avvocato Alberto Antonello); i mediatori creditizi della stessa società Francesco Tomini di 44 anni (avvocato Andrea Frank), Ignazio Romanucci di 65 anni (avvocato Frank), Marco Zanin di 49 anni (avvocati Frank e Antonello), tutti residenti in città, e la coppia di clienti di origini filippine Gilvin John Pasi Guzman e Karen Averion entrambi di 33 anni, residenti a Padova (avvocato Emanuele Scieri).

Le accuse

Il processo era nato in seguito a una serie di accertamenti richiesti alla guardia di finanza che, coordinata dal pubblico ministero Emma Ferrero, aveva individuato ventisei richieste di erogazione di mutui presentate da For You Consulting alle filiali padovane del Monte dei Paschi tra il 2015 e il 2016, diciotto delle quali sarebbero state corredate da documentazione fiscale e amministrativa creata ex novo o alterata, con lo scopo di presentare alla banca condizioni lavorative e reddituali dei richiedenti diverse da quelle reali. Tranne che nel caso dei due filippini secondo l'accusa, i clienti della società di mediazione creditizia sarebbero stati tenuti all'oscuro dei sospetti raggiri perpetrati da Cucchio e dai suoi collaboratori. In alcuni casi i funzionari delle varie filiali dell'istituto senese (le sedi cittadine della Stanga, di Chiesanuova e della Guizza, oltre che a quelle di Caselle di Selvazzano, San Giorgio in Bosco, Abano e Monselice) avevano bloccato la pratica prima dell'erogazione del mutuo. Numerosi clienti di For You Consulting erano invece riusciti a ottenere l'erogazione dei finanziamenti.

La svolta

Lo sviluppo del processo ha però ribaltato le accuse, vedendo tutti gli imputati ottenere l'assoluzione. Per Tomini, Romanucci, Zanin, Guzman e Averion è intervenuta la prescrizione. Non così per Cucchio, al quale sono stati contestati tutti i capi d'imputazione e gli episodi, che è invece stato assolto perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. La sentenza di assoluzione è stata pronunciata dal giudice Santoro lo scorso 7 luglio. Le difese degli imputati sono riuscite a dimostrare che i mutui venivano onorati da parte dei beneficiari e che la For You Consulting si limitava a fornire una consulenza ai beneficiari del mutuo e a introdurre le pratiche alle filiali Mps, mentre l'istruttoria veniva curata dai singoli direttori di filiale. Monte Paschi si è costituita parte civile chiedendo, al termine della discussione in aula, la condanna. Il pubblico ministero ha invece chiesto l'assoluzione, poi confermata dal giudice.