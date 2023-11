Padova. Si sente male dopo l'ozonoterapia e muore, chirurgo indagato per omicidio colposo

PADOVA - Muore dopo una terapia, indagato il medico che l'ha curata per omicidio colposo. Una donna lo scorso 10 novembre si è sottoposta all'ozonoterapia in una clinica privata della città del Santo per un'ernia al disco. Dopo le infiltrazioni si è sentita male ed è stata ricoverata all'ospedale di Padova, nel reparto di neurologia. É morta cinque dopo.

Il caso è arrivato in Procura, sulla scrivania del pubblico ministero Marco Brusegan. Il chirurgo che ha effettuato l'infiltrazione alla donna è indagato per omicidio colposo.