Teolo. Tragedia all'alba: madre e figlio trovati morti nel letto di casa

TEOLO (PADOVA) - Tragedia alle prime luci dell'alba del 22 novembre in via Rialto 18 a Teolo. Madre e figlio, Rosa Dalla Valle e Paolo Rampon, residenti in una bifamiliare sono deceduti a seguito delle esalazioni tossiche respirate all'interno della propria residenza. Hanno rispettivamente 87 e 60 anni.

L'allarme è stato lanciato da un vicino di casa. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e i carabinieri di Abano Terme e del Nucleo investigativo oltre al 118. Quando gli operatori hanno fatto irruzione nell'immobile, hanno trovato i due corpi senza vita ancora a letto.

Si ipotizza che il decesso sia avvenuto nel cuore della notte senza che le vittime potessero rendersi conto di quanto stesse accadendo. Le cause che hanno portato al dramma sono ora al vaglio degli inquirenti. Al momento non si conosce ancora l'identità delle persone decedute. L'area è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza.