Tachigrafo alterato da una calamita, patente ritirata a un camionista

PADOVA - Nella giornata di ieri, è stato condotto un rilevante servizio "Alto Impatto" a livello nazionale, coinvolgendo anche la Polizia Stradale di Padova in collaborazione con il Distaccamento di Portogruaro. L'obiettivo principale era la verifica della corretta condotta di guida da parte degli autisti di mezzi pesanti.

Il servizio è stato attuato attraverso varie pattuglie della Polizia Stradale, dispiegate sia a Padova Est che nella zona industriale, precisamente in via Messico.

Durante i controlli, sono stati ispezionati 5 camion italiani, risultando nella redazione complessiva di 20 infrazioni.

Tra le violazioni riscontrate, spicca il caso di un autista di un mezzo pesante sanzionato per l'utilizzo di una calamita al fine di alterare il tachigrafo. In risposta a questa infrazione, gli agenti della Polizia di Stato hanno rimosso la calamita e ritirato la patente di guida, in attesa del provvedimento di sospensione.

Il tachigrafo, strumento cruciale per verificare il rispetto delle normative sulla velocità e delle ore di riposo da parte dei conducenti di mezzi pesanti, riveste un ruolo fondamentale nella tutela della sicurezza stradale per gli autisti e gli utenti della strada.

I risultati complessivi del servizio indicano la persistenza di numerose violazioni sulle strade. Durante l'operazione, sono state contestate 20 contravvenzioni, evidenziando diverse infrazioni, tra cui l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza, inefficienze nel veicolo, mancanza di documenti relativi al trasporto merci e superamento dei limiti di velocità. L'ammontare complessivo delle multe è superiore a 5.000 euro, con una decurtazione di 40 punti dalla patente.