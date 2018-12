ABANO TERME - Pochi euro messi in gioco e il jackpot del SuperEnalotto solo sfiorato per un giocatore di Abano Terme nell’ultimo concorso di sabato scorso: il 5 frutta però oltre 70mila euro. La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Menin, in via Strada Romana 36. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 77,9 milioni di euro, al nono posto nella storia dei premi più alti assegnati dal gioco.



L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia.

