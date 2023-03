Padova. Spara dalla finestra di casa in piena notte terrorizzando i vicini: 30enne denunciato, armi sequestrate

PADOVA - Sparava a salve dalla finestra di casa di notte, spaventando i vicini. Di recente uno dei colpi aveva forato la finestra di un palazzo accanto. Un 30enne moldavo è stato denunciato per getto pericoloso di cose e procurato allarme, mentre le armi sono state sequestrate.

Alcuni residenti di via Eulero nei giorni scorsi hanno presentato un esposto in Questura segnalando un uomo che di sera e di notte sparava a salve dalla finestra e nei campi dietro casa, spaventando tutti. E creando pure danni: uno dei colpi è finito contro la finestra di un vicino, rompendola. L'uomo, un 30enne modalvo, abita lì da qualche mese e ha una vera e propria passione per le armi da fuoco. Durante la perquisizione i poliziotti della Squadra mobile hanno trovato due pistole a salve e una carabina ad aria compressa con relative munizioni: tutto sequestrato. Alle armi l'uomo aveva tolto il tappo rosso.

Quando gli agenti gli hanno chiesto spiegazioni ha detto che non pensava di far nulla di male e di spaventare i vicini.