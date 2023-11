Trovato con la marijuana, arrestato e rilasciato. Ma quando esce dalla questura scatena il putiferio: nascondeva qualcosa di ben più grosso e pericoloso

PADOVA - Gli agenti lo hanno notato mentre passeggiava in via Tommaseo, e hanno anche notato che, alla vista della pattuglia, ha gettato via qualcosa, un pacchetto di sigarette lanciato sotto un'auto. A quel punto i poliziotti hanno fermato l'uomo e hanno recuperato il pacchetto di sigarette che racchiudeva 6 grammi di marijuana. Controllato, l'uomo è stato trovato con oltre 2400 euro in contanti. Avendo anche precedenti di polizia specifici a carico, lo stesso, cittadino nigeriano del ’91, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e quanto rinvenuto è stato sequestrato.

Rilasciato, ha scatenato il putiferio

Una volta rilasciato però, lo straniero, all’esterno della Questura, ha dato in escandescenza tentando anche di buttarsi sotto le autovetture e il tram in transito. Allertati i soccorsi, e visto il marcato stato di agitazione, il personale medico lo ha trasportato in Ospedale dove, sospettando una intossicazione da sostanze stupefacenti, effettuando controlli specifici, è stata riscontrata la presenza di alcuni ovuli ingeriti. Dopo alcuni giorni si è potuto accertare che il nigeriano aveva ingerito 10 ovuli contenenti circa 100 grammi di eroina.

Per questo motivo è stato nuovamente arrestato e, dopo 11 giorni di ricovero in Ospedale, lunedì 20 novembre ha fatto ingresso in Carcere dove attualmente si trova detenuto.