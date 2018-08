Richiedente asilo vende droga a minorenni: nigeriano arrestato di nuovo

MOGLIANO VENETO - E' un immigrato richiedente asilo il nigeriano Teingol Serati, di 26 anni. Eppure spaccia droga anche ai minorenni. Per spaccio era già stato arrestato a febbraio: nella sua stanza al centro di accoglienza di Bonisiolo era stato trovato in possesso di 250 gr. di marijuana che deteneva unitamente ad un cittadino senegalese. Le indagini hanno permesso di accertare che il niigeriano richiedente asil, nel periodo tra marzo 2017 ed il febbraio 2018 ha ceduto in numerose occasioni sostanze stupefacenti a giovani locali, tra i quali alcuni minorenni.



Per questo motivo è stato ordinato il suo arresto, che è stato eseguito ieri, 21 Agosto, dagli agenti di Mogliano Veneto, a Padova, città dove il nigeriano si era trasferito.

