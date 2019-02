PADOVA - Una delegata della Cisl Funzione Pubblica di Padova, Claudia Sorgato, 49 anni, (delegata storica dell'istituto Configliachi di Chiesanuova a Padova) è morta stroncata da infarto mentre raggiungeva in pullman Roma per la manifestazione nazionale dei sindacati di oggi.



La donna è morta in un'area di sosta dove il pullman si era fermato dopo un primo malore avuto dalla delegata. La sindacalista è stata ricordata più tardi dal palco della manifestazione di piazza san Giovanni dal segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan: «È qui con il cuore delle tante donne e tanti uomini del lavoro. E lo mettiamo come sempre al servizio del Paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA