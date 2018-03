Niente video dello schiaffo alla deputata: è giallo sull'aggressione

di Marina Lucchin

PADOVA - «Stavo raggiungendo i miei due colleghie Germano Racchella, quando mi sono sentita colpire da uno schiaffo in volto. Mi sento lesa da questa percossa. Fossi stata sola, non so come sarebbe potuta finire. Non li ho provocati, nessuno di noi lo ha fatto». Silvia Covolo, neo eletta deputata della Lega, si è presentata ieri mattina al comando dei carabinieri, per denunciare le percosse che avrebbe subito giovedì sera, intorno alle 19.30, appena uscita dalla stazione, di ritorno da Roma.L'Arma sta svolgendo le indagini per verificare l'accaduto: la videosorveglianza inquadra la parte esterna della stazione e dalle immagini sembra non ci sia stato alcun contatto fisico. Si vedrebbero persone mendicare, che porgono il cappellino, ma ci sono altri filmati da controllare. La Covolo è agguerrita: «Dicono che sia un Paese sicuro. Lo è forse perchè nessuno sporge querela quando è vittima di questi episodi. Credo invece sia corretto, dal punto di vista statistico, che questa cosa venga segnalata perché ne rimanga traccia, a tutela anche di altre persone che potrebbero subire lo stesso trattamento».Ma per quale motivo lo straniero l'avrebbe colpita? «Forse voleva provocarmi. Quel che più ci ha impressionato è che, in quel momento, la stazione non era presidiata. E m'ha colpito molto il fatto che Roma sia blindatissima mentre Padova no. Abbiamo atteso 10' perché arrivassero i vigili. Se non fossi stata in compagnia dei miei due colleghi, non so come sarebbe potuta andare a finire».Del tutto diversa la versione dello straniero coinvolto, il, 22 anni: «Nessuno schiaffo, ho solo alzato il braccio per indicare l'orario».